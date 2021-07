Schimbări la gazoductul Iași-Ungheni: Ce se întâmplă din toamnă BUCUREȘTI, 5 iul – Sputnik, Georgiana Arsene. Vești bune de la Transgaz, operatorul rețelei de transport a gazului din Romania: a crescut capacitatea gazoductului Iași-Ungheni, finalizat acum un an. © Inquam Photos / GEORGE CALINGazul rusesc ar putea ajunge in Moldova prin Romania: Ce se va intampla cu prețul Astfel, rețeaua de transport a gazelor din Republica Moldova a fost conectata la rețeaua din Romania. Capacitatea sa a fost majorata atat pe sensul de ieșire din Romania spre Republica Moldova, dar și invers. Operatorul rețelei de transport a gazului din Romania informeaza… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

