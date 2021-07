Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a lansat, marti, in dezbatere publica proiectul de lege de modificare a Codului penal, dupa ce mai multe articole au fost declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala a Romaniei. Modificarile aduc pedepse cu inchisoarea in anumite situații in care pana acum erau prevazute…

- In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 9 iulie a.c., barbatul a fost implicat intr-un accident de circulație, in calitate de biciclist. Coliziunea s-a produs pe strada Crizantemelor, din localitatea Sarmașag, intre biciclist și un autoturism, condus de un barbat,…

- Eveniment Alți doi șoferi din județ, prinși beți la volan iulie 6, 2021 11:52 Polițiștii din județ au intocmit alte doua dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, pe numele a doi barbați, din Zimnicea și Suhaia, care au fost depistați la volanul mașinii, cu toate…

- F. T. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, la nivel național, ponderea conducatorilor de autovehicule depistați sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, in primele cinci luni ale acestui an, este de 2,52%. De asemenea, reprezentantii institutiei mai precizeaza faptul…

- Aproape 40 de șoferi din Alba, prinși BAUȚI la volan, in ultima saptamana, de polițiști. S-au intocmit 13 dosare PENALE In 7 zile, polițiștii au depistat 38 de conducatori auto aflați sub influența alcoolului. Poliția atrage atenția asupra riscului reprezentat de conducerea sub influența bauturilor…

- In șapte zile, polițiștii din Alba au depistat 38 de conducatori auto aflați sub influența alcoolului. Poliția atrage atenția asupra riscului reprezentat de conducerea sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, in perioada 16 – 22 iunie 2021, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea…

- Un tanar din comuna Pianu s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat accident rutier in timp ce conducea sub influența alcoolului. A ajuns cu mașina intr-un stalp de electricitate. Potrivit IPJ Alba, duminica, 16 mai, in jurul orei 7.30, polițiștii din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui eveniment…

- In week-end, politistii rutieri au actionat pentru depistarea si scoaterea din trafic a soferilor care conduc sub influenta alcoolului. Aparatele etilotest au indicat consumul de alcool in 18 cazuri. In cazul a 14 conducatori auto, alcooltestele au inregistrat valori sub 0,40 mg/l alcool pur in aerul…