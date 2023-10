Schimbări importante la regimul armelor şi muniţiilor în România. Ce trebuie să știi Senatul adopta astazi tacit proiectul prin care persoanele autorizate vor putea deține un numar nelimitat de arme de paza și aparare. In prezent, acest numar este limitat la 2 arme de persoana. Categoriile care vor putea deține un numar nelimitat de arme sunt: demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii, pe perioada cat sunt in activitate si dupa incetarea activitatii, pensionare, trecerea in rezerva sau retragere; persoanele prevazute de lege, care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, pe perioada in care au aceasta calitate, dar si persoanele incluse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O interpelare parlamentara a scos in evidența haosul incredibil care domnește, cu binecuvantarea Ministerului Finanțelor, in zona jocurilor de noroc din țara noastra. Scandalul declanșat recent de faptul ca Senatul a aprobat proiectul de lege care scoate din orașe salile de jocuri de noroc este departe…

- Senatul a adoptat cu 89 de voturi „pentru”, 16 „impotriva” si o abtinere, modificarile la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, pentru punerea actului normativ in acord cu decizia Curtii Constitutionale, dupa ce initiatva legilativa a fost respinsa de catre judecatorii constitutionali. Senatul…

- Casa Judeteana de Pensii Maramures a anunțat ca in luna octombrie ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se platește pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special care au domiciliul in Romania si ale caror venituri lunare sunt…

- Parlamentari din Forta Dreptei si din USR au reclamat la CCR incalcarea prevederilor constitutionale referitoare la proprietatea privata si regimul acesteia, a principiului egalitatii in drepturi si a egalitatii in fata legii, a principiul libertatii economice si a libertatii contractuale a partilor,…

- Luna octombrie va avea temperaturi mai ridicate decat cele normale, iar ploile vor fi deficitare, potrivit prognozei transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 25 septembrie - 23 octombrie, informeaza Mediafax.25 septembrie - 2 octombrie Valorile termice vor fi mai…

- Executivul a adoptat proiectul modificarilor fiscale, cu mențiunea ca salariul minim general a fost crescut la 3.300 lei, prin hotarare de Guvern separata. „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania,…

- Retinut de politisti pentru 3 infractiuni la regimul armelor si munitiilor La data de 29 august a.c, in jurul orei 22.30, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Bacau au fost sesizati de catre un barbat, de 43 de ani, din comuna Corbasca, despre faptul ca, in fondul cinegetic…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei nationale de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 – 2030. Institutia precizeaza ca, in perioada 2009 – 2020, acoperirile vaccinale impotriva difteriei, tetanosului,…