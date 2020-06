Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori incepe programul estival de transport Trenurile Soarelui 2020, din data de 12 iunie care continua pana la data de 6 septembrie 2020. Pentru a permite asigurarea legaturii intre principalele orașe ale țarii și litoralul romanesc, pe perioada sezonului estival, CFR Calatori a adoptat un program…

- De acum incolo nici roman nu mai are nicio scuza: e clar cum se definește zona metropolitana și doar in interiorul acesteia cetațenii se pot deplasa liber, fara sa fie nevoie de completarea declarației pe propria raspundere. Conform MAI, sunt considerate zone metropolitane ”teritoriile administrative…

- Soluția de plata contactless a calatoriilor, direct in mijloacele de transport in comun din Craiova, va fi implementata, incepand din luna iulie, de Banca Comerciala Romana, in parteneriat cu RAT Craiova și in colaborare cu Telekom Romania. Astfel, toate mijloacele de transport ale societații RAT Craiova…