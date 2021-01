Aleksei Navalnîi anunță că se va întoarce în Rusia pe 17 ianuarie

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a anunţat miercuri că va reveni duminică, 17 ianuarie, în Rusia, după aproape cinci luni de convalescenţă în Germania după ce a fost otrăvit. View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny) Într-un mesaj… [citeste mai departe]