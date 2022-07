Care este schimbarea din familia Prințului Harry, despre care experții regali au inceput sa vorbeasca. Ducii de Sussex au decis de comun acord in urma cu doi ani sa se retraga din familia regala britanica, motivand ca au nevoie de o pauza de la tot ce ține de partea publica. Cei doi s-au mutat apoi […] The post Schimbarea din familia Prințului Harry. Decizia luata de Meghan Markle appeared first on IMPACT .