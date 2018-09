Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, considera ca Uniunea Europeana (UE) are nevoie de un alt model de fundamentare al politicilor europene, in conditiile in care funcția de stabilizare macroeconomică la nivelul uniunii trebuie să aibă în vedere in special interesele statelor afectate de…

- Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a aprobat, marti, Calendarul actualizat al reuniunilor care vor fi organizate in Romania in cele sase luni de mandat la presedintia Consiliului UE, care cuprinde 239 de evenimente la Bucuresti…

- sustinut de imbunatatirea rezultatelor operationale si de mediul de risc favorabil „Performanta Erste Group in primele sase luni ale acestui an a fost una dintre cele mai bune - profitul net a crescut cu 24% fata de anul precedent la 774 milioane EUR. Aceasta evolutie a fost determinata de o crestere…

- Europarlamentarul Cristian Preda a vorbit luni despre seria de greseli comise de Viorica Dancila in ultimele zile, precizand ca acestea nu mai pot fi numite „gafe”, nefiind vorba despre o constientizare a erorilor si de faptul ca in urma lor „ar trebui sa plece”. El a explicat ca institutiile care nu…

- Sorin Supuran a fost demis din funcția de director al Societații de Transport Public Timișoara. Consiliul de Administrație s-a intalnit astazi in ședința extraordinara și a luat printre altele decizia de a schimba conducerea. ”Astazi, 27.07.2018, a fost organizata in regim de urgența o ședința extraordinara…

- Tranzactia estimeaza BCR la 2,22 miliarde euro, echivalentul a 14% din totalul valorii de piata a Erste Bank. O poveste veche, neincheiata de ani de zile, desi multe zvonuri au tot trenat asupra subiec­tului, pare sa se apropie de final dupa ce Erste a anuntat ca va indrepta catre SIF Oltenia…

- Erste Group Bank AG (Erste Group) anunta ca a ajuns la un acord preliminar cu SIF Oltenia, actionar minoritar la Banca Comerciala Romana (BCR), pentru achizitionarea intregii sale participatii de 6,29% sau de 1.023.534.303 actiuni la BCR. Sub rezerva finalizarii cu succes de catre Erste Group si SIF…

- O femeie din municipiul Iasi, de profesie expert contabil, a fost data in judecata de autoritatile olandeze pentru a-si plati o amenda pe care a primit-o in Tara Lalalelor pentru o parcare neregulamentara.