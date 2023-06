Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba (UDMR), a anuntat, joi, ca Primaria Darmanesti a pus in aplicare sentinta definitiva a Curtii de Apel Bacau si a inlaturat crucile ridicate pentru eroii romani, dar si monumentul amplasat in incinta, conform Agerpres."As dori sa fac un anunt…

- Meteorologii au emis o avertizare de tipul cod galben de averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului, valabila sambata seara in București.Potrivit specialiștilor, in capitala vor fi „averse care vor acumula peste 15...20 l/mp, descarcari electrice și intensificari ale vantului”, conform…

- Festivalul 'Aici-Acolo - Peste 400 de romani din afara granițelor au sarbatorit la Buzurești Ziua Romanilor de pretutindeniIn perioada 25 - 28 mai 2023 a avut loc, la București, cea de-a VI-a editie a Festivalului Zilei Romanilor de Pretutindeni „Aici-Acolo”, organizat de Departamentul pentru Romanii…

- Claudia Radu, fosta concurenta in sezonul 8 al emisiunii Chefi la cuțite, i-a surprins pe urmaritorii sai cu o schimbare radicala de look. Mulți s-au mirat atunci cand au vazut cum arata aceasta acum, dupa ce a slabit 60 de kilograme.

- Un ciclon care s-a format in zona Marii Mediterane va ajunge și in Romania in cursul acestei saptamani. Acest ciclon va genera o creștere a temperaturilor pana la 25 de grade, dar vom avea și ploi abundente. Ciclonul mediteranean, generat in zona Marii Mediterane, afecteaza jumatatea vestica a țarii…

- Veste uriașa! Potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica, o categorie de romani va beneficia de parcare gratuita in toata țara, drept care se va acorda de fiecare data cand sunt indeplinite conditiile. Mai exact, pentru a avea parte de acest beneficiu va trebui sa... Citește AICI cine…

- Mai multe state, printre care SUA, China și Marea Britanie se grabesc sa iși evacueze cetațenii și diplomații din Sudan, unde se duc lupte intre armata naționala și gruparea paramilitara a Forțelor de Sprijin Rapid. Ministerul Roman de Externe a ridicat nivelul de alerta pentru Sudan la 8/9 – „Manifestați…

- Analizele medicale preventive vor putea fi facute și fara plafon. Explicațiile ministrului Sanatații despre noul contract cadru Romanii nu vor mai fi puși pe drumuri pentru a face analizele, deoarece plafonul se termina in primele zile ale lunii. In noul contract cadru este o prevedere prin care analizele…