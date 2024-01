Schimbare radicală a vremii! Din iarnă se face primăvară. Prognoza meteo actualizată Dupa valul de ger care a lovit țara noastra la inceputul lunii ianuarie, vremea se va incalzi semnificativ in urmatoarele saptamani. Potrivit prognozei ANM, in saptamana 15-21 ianuarie, temperaturile maxime vor ajunge la 9-11 grade in sudul țarii, iar minimele nu vor mai cobori sub -5 grade. In București, temperaturile maxime vor atinge 6-7 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre -2 și 0 grade. In saptamanile urmatoare, vremea va continua sa se incalzeasca, iar temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. In saptamana 22-29 ianuarie, temperaturile medii vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

