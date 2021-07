Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care vor intra in Malta incepand de saptamana viitoare vor fi nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul sanatatii in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Dovada vaccinarii va fi obligatorie incepand cu 14 iulie, a anuntat…

- Ministrul sanatații din Malta, Chris Fearne, a indemnat populația la prudența pentru a preveni apariția unui nou val de coronavirus, in ziua in care țara europeana insulara nu a inregistrat nici un caz nou de infectare cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Acest raport cu zero cazuri noi de coronavirus…

