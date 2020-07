Schimbare majoră la conturile Revolut. Milioane de clienți din România sunt vizați Poate ca ai auzit deja de Revolut, alternativa bancara digitala care te ajuta sa iți controlezi mai bine banii, sau poate deja folosești cardul și ai descarcat aplicația. In acest caz trebuie sa știți ca toate codurile IBAN ale conturilor Revolut din țara noastra se modifica. Deja a inceput transferul clienților catre Lituania. Revolut anunța […] The post Schimbare majora la conturile Revolut. Milioane de clienți din Romania sunt vizați appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

