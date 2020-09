Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pentru parinții cu copii la gradinița și la școala! Modelul de contract educațional pe care il vor incheia cu unitatea de invațamant unde au copiii inscriși s-a modificat. A fost introdusa „clauza COVID”, prin care se obliga sa nu trimita copilul cu simptome specifice infecției cu noul…

- Vești noi pentru clienții Lidl! Romanii care prefera acest lanț de magazine au parte de o schimbare majora. Lidl Romania tocmai a facut anunțul oficial cu privire la noutatea pe care o vor gasi clienții in supermarket-uri. Lidl Romania vine cu o schimbare majora pentru clienții sai Lidl Romania a facut…

- Vești extraordinare pentru fanii serialului ”Vlad”, de la Pro TV! Celebrul serial va reveni pe micul ecran din data de 14 septembrie, iar razbunarea protagonistului ii va ține pe admiratori din nou in fața televizoarelor. Schimbare majora in serialul VLAD! Pro TV tocmai a facut anunțul Linia dintre…

- Vești proaste pentru romani! Amenzi de pana la 200.000 de lei daca nu respecți asta. Ce se schimba din luna octombri a anului curent? Amenzi de pana la 200.000 de lei. Schimbare majora din octombrie Conform noilor schimbari, nerespectarea dreptului de preempțiune va duce la sancțiuni de pana la 200.000…

- WhatsApp testeaza o noua facilitate care, spera sefii serviciului detinut de Facebook, vor edifica utilizatorii cu privire la stirile false care se raspandesc rapid, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Soția fostului colonel SRI, in prezent FUGAR, Daniel Dragomir a dat cu subsemantul la Serviciul…

- Simona Halep are un nou look, cu mai puțin de doua saptamani ramase pana la revenirea in circuitul WTA. Tenismena romanca a publicat astazi pe pagina sa de Instagram, o imagine cu noua infațișare. Simona Halep, schimbare majora de look Simona Halep nu mai arata cum știai. Sportiva și-a facut o schimbare…

- Noua forma a programului Noua Casa, propusa de Guvern, permite garantarea cu 80% a creditelor ipotecare contractate de persoane cu venituri lunare de 2.500 de euro net. Pentru achiziția unei locuințe prin programul Noua Casa este nevoie de un avans de cel puțin 15%, a declarat ministrul finanțelor,…

- Pentru a diminua riscul extinderii noului coronavirus, incepand din acest week-end, beach-barurile din Vama Veche cu program non-stop vor limita nivelul decibelilor la un registru mediu si vor asigura doar muzica ambientala.