Stiri pe aceeasi tema

- O noua luna de concurs, o noua ediție, o noua schimbare majora la Survivor Romania 2023. Anunțul facut de Daniel Pavel ii ia prin surprindere pe concurenții care au ramas in cursa pentru marele premiu din Republica Dominicana. Se da startul unei etape dificile. Schimbare majora la Survivor Romania 2023…

- Carmen Grebenișan este una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor Romania. Se afla in Republica Dominicana de 4 luni, iar acum este tot mai aproape de marea finala. Alina Ceușan a facut declarații emoționante despre cea care ii este cea mai buna prietena.Alina Ceușan a vorbit despre șansele…

- Oana, fosta soție a lui Kamara și mama fiului lor, a rabufnit dupa ce artistul a fost eliminat de la Survivor Romania 2023. Intr-un interviu pentru Cancan, ea a transmis ca pe de-o parte se bucura ca el va reveni acasa, insa pe alta parte iși dorea ca acesta sa mai ramana in concurs. Saptamana aceasta,…

- Tradare la Survivor 2023. Mai mulți foști Faimoși din concurs l-au acuzat pe Ionuț Iftimoaie de tradare. Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, chiar și Kamara, care a fost eliminat aseara din concurs, l-au acuzat pe acesta ca duce vorba de la un grup la altul. Aseara, la consiliul de eliminare de la Survivor…

- Miercuri, 5 aprilie, doi dintre foștii Faimoși au fost in pericol de eliminare. Carmen Grebenișan a fost nominalizarea comuna a tribului Taino, in timp ce Dan Ursa, purtatorul de colan de imunitate personala, l-a propus pe Remus Boroiu. Concurenții in pericol de eliminare de la Survivor Au trecut trei…

- Ediție plina de culoare și emoții uriașe! Echipele de la America Express fac orice pentru a ajunge in marea finala, de care ne mai despart doar cateva zile. Concurenții au primit in ediția de luni, 20 martie 2023, 50.000 de pesos și o misiune dificila: sa ii transforme in 200.000. Cum si-au folosit…

- Daniel Pavel a dezvaluit in jurnalul sau de la Survivor Romania 2023 pentru Libertatea care e atmosfera de concurs intre concurenți, dar și cum se descurca el in Republica Dominicana singur, caci iubita Ana a venit pentru o perioada in Romania. Prezentatorul și-a inceput jurnalul scris in Republica…

- Crina Abrudan a parasit competiția Survivor 2023 in ediția de miercuri, 8 martie, dupa ce Daniel Pavel i-a rostit numele in consiliul de eliminare. Dupa plecarea blondinei, prezentatorul TV a facut un anunț important pentru concurenți. Ce se va intampla, de saptamana viitoare. Crina Abrudan, atacata…