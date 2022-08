Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turcu Musulmani din Romania impreuna cu Primaria Comunei Mihail Kogalniceanu si Consiliul Local Mihail Kogalniceanu organizeaza maine, 25 iunie 2022, incepand cu ora 16:00, in Parcul Tineretului din localitate renumitul KURES LUPTE TRADITIONALE TATARESTI. Organizatorii…

- O nunta frumoasa din Roma ar fi putut sa se transforme, in numai cateva clipe, in inmormantare. Și asta pentru ca, mare parte dintre nuntași a facut toxiinfecție alimentara. De ce mare parte și nu toata lumea? Pentru ca unii au mancat pește, alții au mancat carne. Și cei care au mancat pește – este…

- Organizatorii anunta si un festival gastronomic in care capturile de biban se vor transforma intr o demonstratie de gatit saramuri si alte delicatese pescaresti.Primul concurs feminin de pescuit la biban din Romania va avea loc sambata, 18 iunie, in Delta Dunarii, la Mila 23 in cadrul Festivalului muzical…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat, ca fondul de premii pentru editia din acest an a grand slam-ului este de 40.350.000 de lire sterline (47 de milioane de euro), suma cu 11,1 mai mare decat in 2021, informeaza news.ro. Sportivi care vor castiga trofeul la simplu feminin si simplu masculin…

- Organizatorii evenimentului MandrIE maramureșeana va invita in weekendul 24-26 iunie la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare. Ediția din acest an este despre bucurIE, despre trei zile cu evenimente fara restricții sanitare, cu invitați deosebiti. Organizatorii…

- Traditiile si obiceiurile populare vrancene sunt promovate, in cadrul proiectului educational ‘Traditii Vrancene’, prin ateliere-scoala tinute de mesterii populari din diverse zone ale judetului. Organizatorii isi propun sa pastreze vii valorile patrimoniale vrancene, dar si sa construiasca punti de…

- In weekend-ul care urmeaza se va desfasura la Timisoara prima etapa a Campionatului National Women Rally – Bosch car Service. Si in acest an Trofeul etapei este sustinut de Casa Auto Timisoara, iar George. Inovatie BCR ramane partenerul fidel al clasei de masini electrice. Primul eveniment…

- Spike si trupa Robin and the Backstabbers sunt ultimele doua nume-surpriza anuntate de organizatorii CATEDRAL, festivalul de muzica si arte vizuale cu un line-up curatoriat de Summer Well, care se va desfasura in gradina Palas, in perioada 20 – 21 mai. Rapperul Spike, cu milioane de fani in tara…