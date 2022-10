Schimbare importantă la Instagram - Utilizatorii nu vor fi deloc încântați Instagram este deja impodobit cu foarte multe reclame in feed-ul principal, insa, platforma detinuta de Meta va afisa, in curand, reclame si in cadrul altor sectiuni.In primul rand, brandurile pot deja sa cumpere reclame ce vor fi afisate in sectiunea Explore. Acestea se vor diferentia de continutul obisnuit prin dimensiune, ocupand spatiul a patru imagini.In al doilea rand, vor aparea reclame si in fluxul profilurilor personale, care nu trebuie confundat cu profilul propriu-zis. In fluxul unui profil personal se ajunge dupa ce se deschide o postare din cadrul unui profil si se deruleaza in jos.Instagram… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Instagram este deja impodobit cu foarte multe reclame in feed-ul principal, insa, platforma detinuta de Meta va afisa, in curand, reclame si in cadrul altor sectiuni. In primul rand, brandurile pot deja sa cumpere reclame ce vor fi afisate in sectiunea Explore. Acestea se vor diferentia de continutul…

- Meta anunta o modificare a modului in care sunt gestionate link-urile deschise de utilizatorii smartphone-urilor cu Android in aplicatia Facebook, modificare ce are toate sansele sa starneasca numeroase controverse. Pana acum, aplicatia Facebook deschidea link-urile folosind WebView. Aceasta este o…

- Recent, utilizatorii Instagram care doreau sa-și exporte Reels-urile intr-o alta aplicație (TikTok, mai exact) au fost forțați sa publice mai intai videoclipul – sau riscau sa-și piarda funcția audio, scrie playtech.ro .

- Facebook și Instagram au suprimat conturile unei puternice organizații americane anti-vaccin, Children’s Health Defense, condusa de Robert Kennedy Jr, nepotul fostului președinte american, care este acuzata ca a incalcat in mod repetat regulile acestor rețele de socializare. Compania mama a Facebook…

- Recentele declaratii rasiste ale premierului ungar Viktor Orban accentueaza similitudinile cu Nicolae Ceausescu. Cei doi lideri se aseamana prin nationalismul exacerbat, antisemitism, aversiunea pentru democratie si inclinatia pentru reabilitarea criminalilor de razboi. Spre deosebire de Orban, fostul…

- Meta Platforms Inc, compania-mama a Facebook și Instagram, a emis o prognoza sumbra pentru trimestrul al treilea al acestui an, dupa ce a anunțat miercuri prima scadere trimestriala a veniturilor. Temerile privind o posibila recesiune economica și presiunile concurenței au afectat vanzarile de reclame…

- Denumita ”Feeds”, noua functie este o fila dedicata in aplicatia Facebook care arata cele mai recente postari de la prietenii si paginile urmarite de utilizatori. Principalul flux de stiri va fi cunoscut sub numele de ”Home” si va actiona mai mult ca ”un motor de descoperire” bazat pe obiceiurile online…

- In luna februarie a acestui an, Adevarul arata care sunt motivele pentru care Meta ameninta cu inchiderea Facebook si Instagram in Europa. Din august 2020, intre Europa si SUA exista o neintelegere pe stabilirea unui cadru legal referitor la transferul de date ale utilizatorilor europeni de Facebook…