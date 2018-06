Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Iulian Cliseru a fost eliberat la cerere din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra ACROPO . Documentul este semnat de premierul Viorica…

- Sediul principal al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore ACROPO la Marea Neagra este in Constanta, iar cel secundar, in municipiul Bucuresti. Conducerea ACROPO este asigurata de un presedinte cu rang de secretar de stat si de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar…

- Vasile Gusatu este vicepresedintele Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2015, Vasile Gusatu detine doua terenuri in Giurgiu, dobandite in perioada 2000, respectiv 2001, un teren intravilan in Sulina,…

- Apropiati ai unui afacerist controversat au fost promovati de premierul Viorica Dancila si au fost numiti in pozitii-cheie din sistemul energetic, in ultimele doua luni. Este vorba doua persoane legate direct de Gabriel Comanescu, patronul firmei Grup Servicii Petroliere (GSP).Citeste si:…

- Gheorghe Constantin a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.…

- Fostul procuror sef al DNA, actualmente judecator CCR, a decis sa rupa tacerea in mega-scandalul iscat de desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchetul General. Daniel Morar a marturisit, intr-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, ca atata vreme cat a fost sef la DNA, protocolul semnat…

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial. Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. Pe de alta parte, Viorica Dancila…

- Astazi, prin decizie a primului ministru Viorica Vasilica Dancila, Iulian Offenberg a fost schimbat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra.In locul sau a fost numit pe aceeasi functie vicepresedintele…