Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a facut primele oferte oficiale catre Chelsea si incearca sa-i aduca pe Thibaut Courtois si pe brazilianul Willian.Presa din Anglia anunta ca Real Madrid a facut o oferta inițiala de 100 de milioane de lire si incearca sa-i atraga pe Santiago Bernabeu pe portarul Thibaut Courtois,…

- Dupa doi ani la Barcelona, fundașul stanga francez, Lucas Digne, și-a anunțat plecarea de la formația catalana. Jucatorul de 25 de ani a postat un mesaj pe Instagram, prin care a dezvaluit ca va pleca de la Barcelona și le-a mulțumit celor de la echipa. Cel mai probabil, Digne va ajunge in Premier League,…

- Dupa ce i-a adus pe Fred (mijlocaș central) și Diego Dalot (fundaș dreapta), Manchester United se pregatește de inca un transfer spectaculos. Presa din Anglia anunța ca Manchester United și Chelsea au ajuns la un acord pentru transferul brazilianului Willian și va achita 75 de milioane de euro. ...

- Jurgen Klopp (51 de ani) și Jose Mourinho (55 de ani) au avut un schimb de replici de la distanța in presa din Marea Britanie. Jose Mourinho nu a trecut cu vederea campania impresionanta de achiziții a celor de la Liverpool. "The Special One" a afirmat ieri ca marea rivala ar trebui sa fie favorita…

- Hugo Lloris a jucat, joi seara, partida cu numarul 100 pentru nationala tarii sale. S-a intamplat pe stadionul din Ekaterinburg, unde Franta a evoluat impotriva reprezentativei statului Peru,intr-un meci din cadrul grupei C. Jucatorul lui Tottenham mai detine un record la nationala, a purtat…

- Drepturile de televiziune au generat din nou venituri enorme pentru cluburile engleze de fotbal, campioana Manchester City incasand aproximativ 171 milioane euro, dupa un sezon incredibil in Premier League. Insa nu ''Cetatenii'' sunt cei care au primit cea mai mare felie din tortul drepturilor…

- Atacantul egiptean Mohamed Salah, aflat in vizorul marilor cluburi europene de fotbal dupa evolutiile exceptionale reusite in tricoul lui FC Liverpool, s-a declarat "foarte fericit" la echipa engleza, pentru care a marcat 43 de goluri in 50 de meciuri disputate de la debutul acestui sezon. "Sunt foarte…

- Max Meyer a fost suspendat pana la finalul sezonului de Schalke dupa ce a criticat clubul in presa, iar granzii din Premier League incearca sa obțina cat mai rapid semnatura germanului in varsta de 22 de ani. ...