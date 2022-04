Stiri pe aceeasi tema

- Ania Caill, sportiva care reprezinta Romania, a terminat pe locul al doilea in concursul de slalom super-urias desfasurat joi la Santa Cristina Val Gardena (Italia), in circuitul de schi alpin al Federatiei Internationale de Schi (FIS).

- Ania Caill, sportiva cu dubla cetatenie (romana si franceza), a reusit doua clasari pe podium, miercuri, in probele de coborare din localitatea Santa Cristina Val Gardena (Italia), in circuitul de schi alpin al Federatiei Internationale de Schi (FIS).

- Sportiva romana Ania Caill a castigat, joi, proba de coborare de la Auron (Franta), din cadrul circuitului Federatiei Internationale de Schi (FIS). Caill a fost cronometrata cu timpul de 1 min 33 sec 72/100, fiind urmata de frantuzoaicele Esther Paslier, la 38/100, si Doriane Escane, la 47/100. De remarcat…

- Norvegianul Aleksander Aamodt Kilde a cucerit Globul de Cristal la slalom super-uriaș. Sportivul de 29 de ani s-a impus la Kvitfjell, Norvegia, aceasta fiind a patra etapa de Super-G caștigata in sezonul actual al Cupei Mondiale de schi alpin.

- Schioarea Maria Constantin a incheiat in lacrimi prima manșa a calificarilor probei de slalom dupa ce a fost descalificata ca urmare a ratarii unei porți. Principala favorita a competiției de la JO Beijing 2022, americanca Mikaela Shiffrin, a avut aceeași soarta din cauza unei greșeli. Maria Constantin…

- Ania Caill (26 de ani), schioarea care nu va participa la JO de la Beijing pentru Romania, se pregatește de etapa de cupa mondiala de la Garmisch-Partenkirchen, unde va concura in weekend in probele de coborare și Super-G. Aflata la Garmisch-Partenkirchen, in Germania, Ania Caill s-a antrenat astazi…

- Ania Monica Caill, schioarea care se afla pe cel mai bun loc in ierarhia mondiala pentru Romania, nu va merge la Jocurile Olimpice de la Beijing. Sportiva este in conflict deschis cu reprezentanții Federației Romane de Schi-Biatlon, pe care ii acuza de lipsa de respect fața de performanțele ei.

- Elvetianul Marco Odermatt, ultra dominator in acest sezon, a castigat, joi, proba de slalom super-urias de la Wengen (Elvetia), contand pentru Cupa Mondiala masculina de schi alpin, si trecandu-si in cont a sasea victorie din aceasta iarna, informeaza AFP, citat de Agerpres. Odermatt (24 ani) a fost…