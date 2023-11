Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva americana Mikaela Shiffrin, regina schiului alpin, a castigat duminica slalomul de la Killington (SUA), a 90-a sa victorie in Cupa Mondiala, un record, dupa un nou duel magnific cu rivala sa Petra Vlhova, relateaza AFP. Shiffrin (28 de ani), de cinci ori castigatoare a Cupei Mondiale la general,…

- Vedeta americana Mikaela Shiffrin a obtinut a 90-a victorie din cariera sa, duminica, in slalomul feminin de la Killington (Statele Unite), stabilind astfel un nou record in Cupa Mondiala de schi alpin.

- Superstarul Mikaela Shiffrin s-a impus duminica in al doilea slalom de la Levi (Finlanda), prima sa victorie din acest sezon care ii permite americancei sa isi imbunatateasca recordul istoric de succese in Cupa Mondiala de schi alpin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Marea sa rivala la slalom, slovaca…

- Echipa Romaniei a surclasat formatia Sudanului cu scorul de 9-1, joi, in meciul sau de debut in Grupa D a Cupei Mondiale de minifotbal, gazduita de emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite).Tricolorii, medaliati cu bronz la editia trecuta, trebuiau sa joace in primul lor meci cu Bahrainul,…

- Echipa nationala de minifotbal a Romaniei, cea mai titrata echipa din istoria minifotbalului european, cu 6 titluri continentale la activ si doua medalii de argint, va debuta joi la a patra editie a Cupei Mondiale, care va fi gazduita de emiratul Ras al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), potrivit unui…

- Selectionata Uruguayului a obtinut prima sa victorie la actuala editie a Cupei Mondiale de rugby din Franta, impunandu-se cu scorul de 36-26 (12-20) in fata echipei Namibiei, intr-o partida din Grupa A, disputata miercuri la Lyon, potrivit Agerpres.Insa, timp de aproape o ora, africanii au crezut…

- CSC Dumbravita a spart gheata in noul campionat dupa patru jocuri. Alb-verzii au castigat meritat, scor 1-0, pe terenul retrogradatei din elita CS Mioveni in urma unui gol marcat de Dragan Paulevici in repriza a doua. Timisenii s-au impus in urma unui joc „clasic” de deplasare in Liga 2. Fara a impresiona…