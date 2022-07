Schelet de două mii de ani descoperit în Ialomița Arheologii de la Muzeul Județean Ialomița, care au efectuat lucrari la situl arheologic Saveni-La Movile au facut, zilele astea, o descoperire extrem de importanta. Sapaturile au scos la iveala un mormant de inhumație de forma rectangulara, in care se afla un schelet uman, de sex feminin, cu o vechime de aproximativ doua milenii. Specialiștii cred ca este vorba despre cineva important din vremurile acelea, demult apuse, cand geții populau Baraganul. Scheletul are, așa cum sta pe spate, picioarele intinse și mainile de-a lungul corpului și este orientat pe axa cardinal est-vest, cu capul spre rasarit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

