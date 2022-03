Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 26 martie, Piața Victoriei din Timișoara. 18 grade in termometre. Pe fațada Operei se monteaza din nou schele. Dintr-o boxa se aude „Romania, trezește-te” și doua persoane strang semnaturi pentru demiterea primarului Dominic Fritz. Timișorenii se plimba, copiii hranesc porumbeii.

- The fourth shipment of humanitarian aid collected through the 'Timisoara for Ukraine' initiative leaves on Thursday from Timisoara for the city's Ukrainian twin Chernivtsi, mayor Dominic Fritz said, Agerpres reports. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Subiectul „Colterm” este in continuare unul „fierbinte”, iar primarul Fritz considera ca dependența de societatea de termoficare este „o piatra legata de gatul orașului”. Intrebat, luni, daca Timișoara risca sa fie amendata pentru ca nu au fost achiziționate certificatele de poluare aferente anului…

- Scandal, sambata dupa amiaza, in Piața Victoriei din Timișoara. Un grup de cetațeni care manifestau pentru susținerea Ucrainei a fost bruiat de un cunoscut protestatar anti-restricții. In timp ce oameni strigau lozinci impotriva razboiului și impotriva Rusiei, cetațeanul in cauza a incercat sa deranjeze…

- Imaginile cu Nicolae Robu taind cablurile furnizorilor de internet din Romania au starnit amuzamentul intregii tari. Fostului edil al Timisoarei pare insa sa i se fi intors roata. Mai multi timisoreni au semnat o petitie prin care se cere ca Robu sa fie lasat fara internet. Pe scurt, postarile zilnice…

- Invitat, joi seara, la emisiunea Drumul Bun realizat de jurnalista Iucu Nadia la Televiziunea Europa Nova, primarul Dominic Fritz paseaza orice responsabilitate concreta pentru situația dezastruasa in care a ajuns Timișoara din punct de vedere al termoficarii. Vinovații de serviciu in discursul propagandistic…

- Piața imobiliara inregistreaza creșteri semnificative. Anul trecut prețul apartamentelor la nivel național a crescut cu aproape 15 procente. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Brașov, iar la polul opus se afla Timișoara. Dezvoltatorii imobiliari spun ca aceste tendinte vor continua și in 2022.…