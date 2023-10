Stiri pe aceeasi tema

- Nou-promovata CSM Corona Brasov a invins-o pe CS Unirea Dej cu scorul de 3-1 (25-16, 25-19, 23-25, 25-16), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din mansa intai a primului tur al Cupei Romaniei la volei masculin. Cristiano Oliveira Dos Santos, cu 20 de puncte, a condus-o pe Corona la victorie.…

- Ovidiu Burca, tehnicianul celor de la Dinamo, a trasat principalele concluzii dupa remiza „cainilor” cu FCU Craiova, scor 1-1, in grupele Cupei Romaniei Betano. Per total, antrenorul s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, care a scapat victoria dupa ce a dominat-o clar pe FCU. „Din pacate, am…

- In minutul 35 al partidei Dinamo - FCU Craiova, din grupele Cupei Romaniei Betano, Abdallah a scapat singur spre poarta craiovenilor, iar Ionuț Gurau, portarul oltenilor, a atacat mingea cu piciorul foarte sus, lovindu-l in zona stomacului pe atacantul „cainilor”. „Centralul” Feșnic i-a aratat cartonaș…

- Stefan Nikolic, fostul atacant de la FCSB sau Poli Timișoara, a fost ghinionistul de serviciu al partidei SCM Zalau - Oțelul Galați 1-4, din grupa A a Cupei Romaniei Betano. Muntenegreanul a rezistat pe teren doar doua minute. Ajuns la 33 de ani, fostul atacant al FCSB-ului, campion cu formația roș-albastra…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, joi, programul și televizarile partidelor din prima etapa a grupelor Cupei Romaniei Betano. Steaua - U Cluj, Dinamo - FCU Craiova și FC Bihor - FCSB sunt cele mai așteptate meciuri. Va fi o saptamana plina pentru formațiile din Superliga, care se pregatesc pentru…

- Federația Romana de Fotbal a publicat programul complet al primei etape din Cupa Romaniei. Doar in 4 din cele 12 meciuri se vor intalni echipe din prima liga. Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasate in sezonul precedent. Primele doua echipe clasate in fiecare grupa se califica…

- FC Bihor, formație din Liga 3, a inceput pregatirile pentru duelurile de gala cu FCSB și Dinamo, din Cupa Romaniei. In play-off, echipa antrenata de Florin Farcaș a eliminat FC Argeș, scor 1-0 Presedintelui clubului, George Tatar, spune ca instalatia de nocturna va fi instalata pe Stadionul „Iuliu Bodola”…

- Calificata, in premiera in grupele Cupei Romaniei, dupa o victorie de senzatie, 3 – 0 in fata formatiei din Liga I, Poli Iasi, SCM Zalau si-a aflat miercuri cele trei adversare din faza grupelor. Desi se afla intr-o grupa cu Dinamo si FCSB, formatia de la poalele Mesesului nu va avea ocazia sa se dueleze…