SCENE SÂNGEROASE O tânără de 19 ani a fost înjunghiată de 12 ori de concubin O tanara de 19 ani din Botoșani a fost injunghiata de 12 ori de iubitul ei, in varsta de 24 de ani, cu care avea o relație de 10 luni, dupa un scandal izbucnit pe fondul consumului de alcool. Femeia a fost internata la Iași. Cei doi iubiți s-au certat dupa ce au consumat alcool, iar el, suparat a injunghiat-o de 12 ori cu un cuțit, in noaptea de vineri spre sambata. Citește și: Olguța Vasilescu profețește dezastrul pentru romani: Nu doar ca nu mai vor sa faca majorarile de pensii și salarii, dar vor sa taie Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

