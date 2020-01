SCENE SÂNGEROASE la Spitalul de Urgență Piatra Neamț: Directoarea de îngrijiri a fost UCISĂ de soțul cu care era în divorț Directoarea de ingrijiri de la Spitalul de Urgența Piatra-Neamț, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de soț. Acesta a venit in vizita la spital, iar dupa discuții in contradictoriu, și-a injunghiat soția in cabinetul in care inca lucra, ea fiind asistent șef in Secția de Chirurgie. Surse din ancheta au declarat, pentru MEDIAFAX, ca directorul de ingrijiri al Spitalului de Urgența Piatra-Neamț caștigase funcția in urma cu puțin timp, prin concurs, iar vineri era prima zi de la numire. Citește și: Rechizitoriul dosarului Caracal a fost finalizat! Ce se va intampla cu Gheorghe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

