- Marius Șumudica, antrenorul lui CFR Cluj, a fost demis de la CFR Cluj dupa infrangerea cu Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2. Odata cu „principalul” pleaca și intregul lui staff, dar și președintele Marian Copilu. Cel mai probabil, Dan Petrescu va reveni pe banca tehnica. Neluțu Varga, patronul lui CFR…

- CFR Cluj a fost invinsa de Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2, și la returul play-off-ului Europa League. Campioana Romaniei va evolua in grupele UEFA Conference League. Marius Șumudica (50 de ani) a dat vina pe neșansa și pe lipsa de inspirație a elevilor sai. Totul despre CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad…

- CFR Cluj a fost invinsa de Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2, și la returul play-off-ului Europa League. Campioana Romaniei va evolua in grupele UEFA Conference League. Nana Falemi (47 de ani), fostul mijlocaș stelist, crede ca fotbaliștii „feroviari” nu au incredere in antrenorul Marius Șumudica. Totul…

- CFR Cluj a emis, joi, un comunicat de presa in care precizeaza ca Marius Sumudica are parte de toata sustinerea conducerii clubului si a actionariatului. “Ca urmare a ultimelor informatii aparute in presa, dorim sa facem urmatoarele precizari: Conducerea clubului CFR 1907 Cluj nu a luat in considerare…

- Veste fatala pentru Marius Șumudica! Zilele tehnicianului de 50 de ani pe banca celor de la CFR Cluj sunt numarate. Marți seara, campioana a fost spulberata de Steaua Roșie Belgrad cu 4-0 in turul play-off-ului Europa League. Chiar daca ii ramane participarea in grupele Conference League, patronul Neluțu…

- CFR Cluj a fost invinsa categoric de Steaua Roșie Belgrad, scor 0-4, in prima manșa a play-off-ului Europa League. Daca nu va avea loc o minune in returul din Gruia, campioana Romaniei va evolua in grupele ediției inaugurale din UEFA Conference League. Returul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad…

- Marius Sumudica, antrenorul echipei CFR Cluj, a afirmat ca îsi doreste ca echipa lui sa obțina marți, în manșa tur a play-off-ului Europa League (împotriva echipei Steaua Roșie), un rezultat care sa-i ofere sanse la calificare în partida retur. De asemenea, tehnicianul s-a declarat…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat infrangerea cu Young Boys Berna, 1-3, care a eliminat campioana Romaniei din preliminariile Ligii Campionilor. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul Europa League, acolo unde o așteapta Steaua…