- In estul Ucrainei se duc batalii grele pentru orașul Severodonețk, considerat ultimul punct aflat inca sub controlul armatei ucrainene in regiunea Lugansk. Trupele ruse avanseaza dinspre periferie spre centrul orașului, insa ucrainenii continua sa se apere, blocand o ofensiva masiva a Moscovei in tot…

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Rușii incearca sa repuna in funcțiune aerodromul din Tiraspol dar deocamdata nu reușesc, dezvaluie presa din Ucraina. Orașul Tiraspol este sediul administrativ al regiunii separatiste Transnistria, din estul Republicii Moldova, care este, pe de alta parte, cea mai industrializata parte a țarii. In contextul…

- Trupele adapostite in oțelaria Azovstal, ultimul bastion ucrainean din Mariupol, au fost evacuate, predand astfel orașul Rusiei, dupa luni de bombardamente. Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 grav raniți, au fost evacuați luni, 16 mai, din uzina. Intr-o declarație video difuzata luni noapte,…

- Orașul Mariupol a cazut in mainile rușilor, iar Uzina Azovstal urmeaza și ea. Intr-un mesaj postat pe social media joi dimineața, 21 aprilie, liderul cecen Ramzan Kadirov a promis ca ultima reduta a Batalionului Azov va fi sub control rusesc pana la sfarșitul zilei! La asaltul asupra Azovstal iau parte…

- Metropola chineza Shanghai a devenit in ultimele zile imaginea disperarii. Peste 25 de milioane de locuitori sunt in izolare, din cauza valului de contaminari cu varianta Omicron. Orașul a intrat in a treia saptamana de carantina stricta și au aparut inregistrari video cu ciocniri intre poliție și oamenii…

- Ce se intampla cu Vladimir Putin in cea de-a 35-a zi de razboi. Ce noi dovezi au aparut despre liderul rus și comandanții sai. Trupele ruse au continuat și azi bombardamentele in jurul Kievului și le-au intensificat asupra Cernihivului in ciuda anunțului de ieri in ce privește reducerea operațiunilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.