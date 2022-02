Stiri pe aceeasi tema

- In imagini se vede cum un grup de adolescenți lovește doua fete cazute la pamant. O femeie care a asistat, fara sa vrea, la atacul elevilor se aude pe filmare cum striga disperata sa le lase in pace.Cațiva tineri au amenințat-o pe femeie cu bataia, daca mai incearca sa intervina. Incidentul a avut loc…

- Scene de groaza la Remetea Lunca unde un barbat a fost la un pas de a fi sfasiat de doi caini periculosi. Animalele din rasa Ciobanesc de Asia Centrala se aflau in preajma unei stani si nu erau supravegheati, sustin cativa localnici pentru Lugoj Info.ro. La un moment dat, animalele au atacat un barbat…

- "Sibiu 89" este titlul unui lungmetraj inspirat din evenimentele reale ale Revolutiei din 1989, care se va filma anul acesta la Braila si pentru care echipa de filmare cauta peste 300 de persoane dornice sa participe la filmari ca figuranti. "Regizorul filmului 'Sibiu 89', Tudor Giurgiu, isi…

- Un eveniment neobisnuit s-a petrecut in curtea unui liceu din Caracal. Un tanar de 21 ani a lovit, cu propria masina, de mai multe ori masina in care se afla un barbat de 64 ani, in urma unui conflict spontan. Tanarul a fost retinut pentru 24 ore.

- In momentul cand a fost de acord sa inchirieze pensiunea grupului de tineri, propietarului nici nu i-a trecut prin minte ce grozavii aveau sa comita aceștia. ”Televizorul l-au aruncat de la etaj. Aici era biroul, era inchis, uitați e spart, au forțat, au taiat cablurile, nu știu ce credeau ca o sa fie…

- Florin Cițu, despre angajarea raspunderii pentru certificat: 'E o chestiune pe care premierul o ia. Poate vine mai devreme decat ca la buget'Autor: Mihai CistelicanPublicat: 20/12/2021 21:41Sursa foto: Inquam Photos/ Octav GaneaFlorin Cițu„Timpul fuge in defavoarea noastra. Variantele de lege se tot…

- Scene șocante au avut loc in luna noiembrie, cand o fetița de doar 8 ani a fost strivita timp de o ora de poarta unei fabrici, pana a murit. Mai mulți muncitori au trecut nepasatori pe langa micuța. Cazul revoltator a avut loc luna trecuta, iar pe imagini se poate vedea cum o fetița de […] The post…