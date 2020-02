Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani dintr-o comuna galațeana a fost impușcat, duminica, in picior de polițiști dupa ce i-a amenințat pe aceștia cu o sabie. Tanarul era in stare de ebrietate, iar polițiștii au fost chemați sa intervina pentru a-l liniști pe agresor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- In timp ce actionau pentru prevenirea accidentelor si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, aseara, in jurul orei 22.00, politistii au oprit pentru verificari un autoturism condus pe D.J.186 Dragomiresti. La volan a fost identificat un tanar de 29 de ani, din oras. Acesta a fost testat…

- In ultimele 24 de ore, trei barbati s-au urcat la volan, ignorand faptul ca au consumat bauturi alcoolice. Un tanar de 28 de ani din Negresti Oas a fost depistat in trafic de catre politistii rutieri, cu o inbibatie alcoolica de peste 0.80 g/l alcool pur in sange. Un alt tanar, de 32 de ani, […] Source

- Avocatul din Iași care a condus in stare de ebrietate cu 150 km/h, omorand doi oameni, a fost eliberat condiționat dupa doar 2 ani și noua luni de inchisoare. La 22 martie 2017, avocatul Victor Ion Axinte s-a urcat la volanul mașinii sale dupa ce consumase bauturi alcoolice la un restaurant din Iași.…

- Momente de groaza in Italia! Un suporter al echipei AC Milan a fost injunghiat, duminica, dupa meciul pe care formatia lombarda l-a castigat, in deplasare, in fata Bolognei, scor 3-2, in etapa a 15-a din Serie A.

- Un tanar de 22 de ani, student de la Facultatea de Drept din Iasi, a fost batut si injunghiat in noaptea de joi spre vineri, in timpul Balului Bobocilor, desfasurat la un club din municipiu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Ioana Bilea, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Un tanar de 26 de ani a fost batut cu salbaticie, apoi injunghiat de doi indivizi, tata si fiu, in localitatea constanteana Harsova. Scena de groaza s-a petrecut intr-un magazin, de fata cu mai multi clienti. Nimeni dintre cei prezenți nu au intervenit pentru a opri atrocitațile. Cei doi agresori…