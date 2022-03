Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut marti un apel la Regatul Unit sa faca mai mult pentru a-i ajuta tara sa lupte impotriva Rusiei si sa pedepseasca acest „stat terorist”, anuntand pe un ton sfidator - potrivit Reuters - ca Ucraina va lupta pentru supravietuirea sa, indiferent de costuri.

- China a avertizat marți SUA ca va plati un „preț mare” pentru incercarile de a-și arata sprijinul pentru independența Taiwanului, in timp ce o delegație de foști oficiali americani din aparare trimisa de președintele Joe Biden a aterizat la Taipei, pe fondul temerilor ca Beijingul ar putea incerca sa…

- China a facut un apel la toate partile implicate in conflictul din Ucraina sa-si mentina calmul si sa evite noi escaladari, a spus purtatorul de cuvint al MAE chinez Wang Wenbin, dupa dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat plasarea in alerta a fortei de descurajare nucleara. Oficialul chinez…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului sau chinez Xi Jinping intr-o convorbire telefonica de vineri ca Rusia este dispusa sa desfasoare convorbiri la nivel inalt cu Ucraina, a anuntat Ministerul de Externe chinez, relateaza Reuters.

- Australia a reprosat vineri Chinei ca este "colacul de salvare" al Rusiei, pentru ca nu a denuntat invazia rusa din Ucraina si din cauza deciziei sale "inacceptabile" de a relaxa restrictiile asupra importurilor de grau rusesc, relateaza AFP.

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, considera ca lupta anticoruptie este "luata in deradere si ignorata pe agenda politica" din Romania, in contextul in care tara noastra ocupa in continuare unul dintre ultimele locuri la nivel european in clasamentul alcatuit de Transparency International. "Ramanem…

- China și Rusia au blocat joi la ONU o cerere a SUA de saptamâna trecuta de a sancționa cinci nord-coreeni, unul care locuiește în Rusia, ceilalți patru pe teritoriul chinez, ca raspuns la recentele lovituri cu rachete ale Coreei de Nord, au declarat diplomații pentru AFP.Cei 15 membri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a confirmat, miercuri, ca va fi prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, la Beijing, eveniment care a fost boicotat de Boris Johnson si de alti lideri in semn de protest fata de incalcarea drepturilor omului de catre China, relateaza The Guardian,…