Scenariul NEGRU al meteorologilor pentru această vară. Regiunile care vor fi pârjolite Asa o sa fie, de altfel, pana se coc strugurii avertizeaza meteorologii care estimeaza temperaturi peste medie si prea putine ploi. Daca scenariul negru se adevereste, sudul va fi parjolit. La ora 11 in Capitala erau deja 31 de grade Celsius. O temperatura normala pentru aceasta ora, insa daca am fi fost la sfarsitul lui iunie, nu la inceput. Caldura mare a fost in toata tara, pentru ca s-au inregistrat si 34 de grade. La miezul zilei, harta meteorologica a Romaniei era acoperita de o nuanta sangerie. In anumite zone au fost peste 30 de grade. La Focsani s-au inregistrat 32,3 grade, tot atatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

