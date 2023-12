Stiri pe aceeasi tema

- A aparut un scenariu soc lansat de jurnalistii prestigiosului cotidian Independent: Razvan Burleanu ar putea ajunge, in locul lui Aleksander Ceferin, la sefia UEFA!, potrivit as.ro. Britanicii de la independent.co.uk au anuntat ce plan ar avea presedintele FRF, cel care ar avea parte de „sprijin in…

- Razvan Burleanu, favoritul opozantilor lui Ceferin pentru a prelua functia de presedinte al UEFA (presa britanica)Romanul Razvan Burleanu primeste sprijin in calitate de potential viitor presedinte al UEFA, din cauza planurilor lui Aleksander Ceferin, actualul presedinte, de a ramane in functie pana…

- Publicația britanica The Independent scrie astazi ca Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, „are parte de sprijin in calitate de potențial viitor președinte al UEFA” # Actualul președinte, Aleksander Ceferin, vrea sa schimbe statutul UEFA astfel incat sa obțina și un al patrulea…

- Andre Villas-Boas a fost atacat la el acasa! In varsta de 46 de ani, Villas-Boas vrea sa schimbe meseria de antrenor cu cea de presedinte de club. El vrea sa il dea jos de la sefia clubului FC Porto pe Jorge Pinto da Costa, in varsta de 86 de ani, care conduce clubul de 42 […] The post Andre Villas-Boas…

- Au aparut imagini fabuloase cu Gica Hagi si Razvan Burleanu, dupa meciul Romania – Elvetia, scor 1-0, din preliminariile EURO 2024. „Regele” a fost prezent pe Arena Nationala, la confurntarea in care tricolorii au sarbatorit calificarea la turneul final de anul viitor. La finalul partidei care a fost…

- Primele imagini cu Marcel Ciolacu in cantonamentul nationalei. Premierul Romaniei a postat pe retelele de socializare mai multe imagini din timpul vizetei pe care a facut-o in cantonamentul nationalei. Marcel Ciolacu a mers in cantonamentul nationalei pentru a-i felicita pe tricolori pentru calificarea…

- Mihai Stoica, val de ironii cand a auzit discursul lui Razvan Burleanu. Burleanu a vorbit in fata jurnalistilor in momentul in care delegatia Romaniei s-a intors din Ungaria, acolo unde a avut loc meciul cu Israel, castigat de „tricolori” cu 2-1, dar discursul sau nu a fost pe placul oficialului de…