Scenariu schimbat pentru anumite școli din București In cadrul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgența s-a luat decizia ca anumite unitați de invațamant din București sa-și inceapa luni, 14 septembrie a.c., dupa un alt scenariu. Conform ministrului Educației, sunt 29 de școli din București care au adoptat scenariul roșu, acela in care cursurile se vor desfașura exclusiv online. In alte 607 de unitați de invațamant din București se va aplica scenariul galben, in care cursurile se vor desfașura și in clase și online „Este vorba despre școala centrala și o gradinița, «Zana Florilor». Au solicitat, prin decizia consiliului de administrație,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a aprobat, in sedinta de duminica, trecerea a opt unitati de invatamant din Capitala, aflate in scenariul galben, la scenariul rosu, iar cinci scoli care erau incadrate in scenariul rosu au fost trecute in cel galben, potrivit unui…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a sustinut, duminica seara, o conferinta de presa, in care a aratat cum va incepe noul an scolar. „In conformitate cu deciziile luate de comitetele județene de situații de urgența, avem urmatoarea situație: 12.423 de unitați de invațamant in scenariu verde, 4.915…

- „Este vorba despre școala centrala și o gradinița, «Zana Florilor». Au solicitat, prin decizia consiliului de administrație, care a fost transmisa la inspectoratul școlar azi. Așteptam sa se intruneasca Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența ca sa dea și hotararea pentru scenariul…

- Cu o zi inainte de debutul anului școlar, se revizuiește situația privind deschiderea unor școli. Anunțul a fost facut duminica dimineața de ministrul Educației, Monica Anisie, care a declarat ca au existat unitați de invațamant din București care au solicitat pe ultima suta de metri schimbarea scenariului…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca Școala Centrala din București și gradinița Zana florilor vor incepe in scenariul roșu, intrucat au aparut cazuri de coronavirus.”Sunt doua unitati de invatamant – Scoala Centrala si o gradinita, Zana Florilor, care au solicitat prin decizia Consiliului…

- Ministrul Educației a anunțat joi modul in care se vor redeschide școlile, in funcție de scenariile stabilite la nivel național. "Este un raport preliminar... In 6116 de unitati de invatamant se aplica scenariul verde, 2711 scenariul galben si 1011 unitati de invațamant cu scenariul rosu, la acest…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a decis in urma ședinței de la la Prefectura Capitalei ca 18 unitați de invațamant din București sa ramana inchise și sa-și desfașoare cursurile exclusiv online. Conform Digi24 , 18 școli ar urma sa se deschida conform scenariului roșu, iar alte 595 de…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat miercuri seara, la B1 TV, ca decizia privind modalitatea in care se vor prezenta elevii la cursuri va fi luata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, care va inainta propunerea spre avizare inspectoratului scolar si Directiei de Sanatate…