Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, potrivit interviurilor efectuate de Reuters cu zeci de experți…

- Deși unele zone ale lumii se confrunta inca cu un val agresiv al infecțiilor cu COVID, cercetatorii estimeaza ca in 2022 vom asista la inceputul sfarșitului pandemiei. Primele țari care vor ieși din criza sanitara sunt cele cu rate ridicate de vaccinare, dar și cu un procent mare din populație care…

- Pe masura ce imbolnavirile cu varianta Delta a coronavirusului au inceput sa scada in multe regiuni ale lumii, oamenii de știința estimeaza ca, din 2022, COVID-19 se va transforma intr-o boala endemica, urmand ca, ușor, ușor, sa se stinga. O mulțime de experți de top in boli infecțioase se așteapta…

- Oamenii de știința analizeaza deja cand și unde va avea loc tranziția COVID-19 la o boala endemica. In acest sens, Reuters a realizat interviuri cu mai mulți specialiști. Potrivit Reuters , experții se așteapta ca primele țari care vor ieși din pandemie sa fi avut o combinație de rate ridicate de vaccinare…

- La nivel global,numarul deceselor asociate Covid-19 a depașit pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul Reuters, relateaza News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al deceselor asociate Covid-19 raportate in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia, Brazilia, Mexic…

- Numarul deceselor asociate COVID a depasit vineri, la nivel global, pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul al agentiei Reuters, citat de News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al morților din cauza virusului raportați in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia,…

- Comitetul stiintific care supravegheaza campania de vaccinare anti-COVID din Regatul Unit a anuntat ca nu recomanda vaccinarea tuturor copiilor cu varsta intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19, preferand o abordare precauta in ceea ce-i priveste pe copiii aflati intr-o stare buna de sanatate din cauza…

- ​Administratia Biden se pregateste sa ceara tuturor strainilor care viziteaza Statele Unite sa fie vaccinati complet împotriva Covid-19, în cadrul unei eventuale ridicari a restrictiilor care interzic majoritatii strainilor sa intre în tara, a declarat un oficial al Casei Albe, transmite…