- Contrar opiniilor preconcepute, nu Marea Moarta este locul cel mai lipsit de viata de pe Terra, oamenii de stiinta de la Paris-Sud dovedind imposibilitatea existenței oricarei bacterii in Valea Dallol, din Depresiunea Danakil, din Etiopia. "Cu toate acestea, studiul confirma faptul ca chiar…

- Fostul premier Afrian Nastase, tot mai apropiat de Executivul Dancila dupa debarcarea lui Dragnea, spune ca acceptarea moțiunii de cenzura ar crea "haos", în condițiile în care sunt tot mai multe probleme în apropierea noastra

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, considera ca in cazul in care opoziția va prelua Guvernul și vor caștiga prezidențialele vor urma zile negre pentru majoritatea romanilor. El ii avertizeaza cu celebra replica din serialul ”Game of Thrones” - ”Winter is coming!”.”Am prezentat ieri programul…

- O explozie a avut loc Centrul de Cercetare pentru Virologie si Biotehnologie, cunoscut sub numele Vector și situat in regiunea Novosibirsk din Siberia. Vector este unul dintre cele doua locuri de pe Terra unde mai exista virusul variolei – celalalt loc unde se pastreaza mostre este Centrul pentru Controlul…

- Schimbarile climatice vor provoca inundatii frecvente, cresterea nivelului marii, topirea ghetarilor si dezghetarea permafrostului, potrivit raportului privind efectele schimbarilor climatice asupra oceanelor si criosferei publicat miercuri de Grupul interguvernamental de experti privind clima. Studiul…

- Cei trei jurați vor fi șocați in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, de o apariție surprinzatoare pe scena iUmor. Strong Man Tulga, venit tocmai din Mongolia, ii va uimi pe jurati cu puterea sa iesita din comun.

- Sambata a fost o noua zi de proteste la Moscova. In ciuda arestarilor masive – peste 2000 de persoane la 10 august, in cel mai mare protest public din 2012 – lumea continua sa iasa in strada, sfidand masinile cu gratii ce-si asteapta arestatii ridicati in strada si tunurile de apa plasate ostentativ…

- Oceanele, sursa de viata pe Terra, ar putea deveni cei mai mari dusmani ai omenirii daca nu se va actiona pentru stoparea emisiilor de gaze cu efect de sera, se arata intr-un proiect de raport al Grupului interguvernamental de experti asupra climatului (IPCC), obtinut de AFP.