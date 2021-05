Scenariști fără inteligență Inteligenții care se ocupa de combaterea pandemiei și de implementarea regulilor in țara noastra fac ore suplimentare și reușesc sa produca tot mai mult gunoi birocratic decat masuri adaptate situației. Nu-i doare gura sa vorbeasca, sa semneze aberațiile pe care le emana și nici nu-și pun intrebari despre modul in care se pot implementa ideile […] Articolul Scenariști fara inteligența apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

