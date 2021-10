Interimat prelungit la Ripensia Timișoara

În cele două meciuri fără Cosmin Petruescu pe banca tehnică, Ripensia Timișoara a înregistrat o înfrângere (0-1 pe teren propriu cu Concordia Chiajna) și un rezultat de egalitate... The post Interimat prelungit la Ripensia Timișoara appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]