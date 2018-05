Scena politică şi diviziunile pentru putere au rămas aceleaşi n Liban, după alegerile de duminică, susţin analiştii Un mare numar de alegatori libanezi au stat departe de centrele de votare in alegerile generale care au avut loc duminica si la care au participat mai putin de jumatate dintre libanezii cu drept de vot, in ciuda faptului ca in Liban nu au mai avut loc alegeri in ultimii noua ani. Multi alegatori nu au fost deloc inspirati de retorica din campania electorala, in timp ce altii nu au votat pentru ca s-au resemnat si nu cred ca se poate schimba ceva, la urne ducandu-se doar cei hotarati, relateaza Euronews , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

