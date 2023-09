Scenă din film HORROR la supermarket: înjunghiat în gât cu o şurubelniţă şi împuşcat de un soț gelos! Scene de cosmar, desprinse arca din filmele de groaza, la un supermarket din Arad. Un barbat a fost injunghiat in gat cu o surubelnita, iar insoțitoarea lui batuta. Omul a fost transportat in stare grava la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ar fi fost „opera” unui sot gelos Se pare ca cele […] The post Scena din film HORROR la supermarket: injunghiat in gat cu o surubelnita si impuscat de un soț gelos! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

