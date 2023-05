Stiri pe aceeasi tema

- Masurile eficiente de prevenire si control al infectiilor, inclusiv igiena mainilor, previn 70% din infectiile asociate asistentei medicale (IAAM), afirma reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica cu prilejul Zilei Mondiale a Igienei Mainilor.

- In legatura cu evoluția Covid, ministrul Sanatații a declarat ca ”avem circa 1.200 de cazuri noi pe zi și intre 10 și 20 de decese zilnic”. Pentru a face fața creșterii numarului de cazuri confirmate, ministrul Sanatații a precizat ca a achiziționat ”antivirale care au devenit disponibile”. In ultima…

- Un numar de 103.860 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in perioada 20 - 26 martie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit INSP, s-au inregistrat cu 3,9% mai multe cazuri comparativ cu saptamana precedenta.…

- In saptamana 13 – 19 martie au fost inregistrate 99.969 de cazuri de infecții respiratorii acute, in creștere cu 6,7% fața de saptamana precedenta. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 90 in sezonul actual, intre care 3 inregistrate saptamana trecuta, potrivit raportului saptamanal publicat,…

- Un numar de 108.672 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in perioada 6 - 12 februarie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- ”Sunt in drum spre Siria”, a scris joi, pe contul sau de Twitter, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmit AFP și Agerpres. „Sunt in drum spre Siria, unde OMS sprijina asistenta medicala esentiala in zonele afectate de recentul cutremur, bazandu-ne…