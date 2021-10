Au trecut zile bune de cand atotputernicul Raed Arafat de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta a spus ca autoritatile (in traducere, el, Comandantul actiunii – n.a.) nu iau in calcul transportul pacientilor cu coronavirus in strainatate si, in continuare, e de neclintit din functie. „Acest lucru poate fi realizat la distante limitate, cu spitale din vecinatate. Noi avem foarte multi pacienti la care sa le gasim locuri. Astazi erau la un moment dat 50 de pacienti pentru care cautam locuri. Este imposibil sa pui asemenea numar de pacienti in avioane”, afirma el, luni, 4 octombrie. In ideea…