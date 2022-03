Scăpăm de COVID dar vine un val de viroze? Numarul cazurilor de viroze a inceput sa creasca in Romania de la ridicarea starii de alerta, moment din care a disparut si obligatia de a purta masca de protectie, spun medicii. Ultima raportare a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Din 9 martie se ridica starea de alerta in Romania. Mai multe restrictii vor fi eliminate . Romania va ieși din starea de alerta, incepand cu data de 9 martie, la doi ani de la debutul pandemiei de COVID-19. Decizia a fost luata la sfarșitul acestei saptamani dupa o ședința la Cotroceni cu cei responsabili…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații din Romania, a anunțat o serie de relaxari, propuse de Minister, ca urmare a scadere a cazurilor de COVID-19. Printre cele mai importante relaxari propuse este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „In țarile europene, in care s-a decis renunțarea la restricții, au puține persoane internate la terapie intensiva”, a declarat ministrul Alexandru Rafila, luni, in cadrul unei conferințe.Liderul PSD - Marcel Ciolacu a spus ca ridicarea restricțiilor din Romania va mai dura, asta pentru ca valul cinci…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara ca Romania se afla, cel mai probabil, in varful valului 5 Covid-19, iar o confirmare urmeaza sa avem saptamana viitoare. „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. In saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. In opinia mea, marti…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a vorbit despre etapele unei posibile relaxari in Romania dupa valul 5 al pandemiei de Covid. Intrebat care ar fi etapele unei posibile relaxari din luna martie și la ce masuri putem renunța pentru inceput, Gheorghița a precizat ca in…

- Vaccinarea copiilor de varsta 5 – 11 ani incepe in Romania pe 26 ianuarie. Programarea in platforma de vaccinare se poate face incepand de astazi, prin contul parinților. CNCAV a facut mai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au fost inregistrate 19.105 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 20 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, au fost raportate 43 decese, dintre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au fost inregistrate 8.118 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 17 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.118... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!