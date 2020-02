Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Obsteasca „Parlamentul-90”, formata din fostii deputati din primul Parlament al R. Moldova, solicita demisia ministrului de Externe, Aurel Ciocoi, dar si tragerea acestuia la raspundere penala, pentrud declaratia ca, in 1992, Rusia a intervenit „pentru a opri varsarile de sange” pe Nistru.…

- ANAF intra peste tine in casa! Urmeaza controale masive ANAF intra peste tine in casa. Firmele vor fi luate cu asalt de catre oamenii legii. Urmeaza controale masive ale autoritaților. S-a aflat și care sunt firmele care vor fi „calcate” de catre inspectorii fiscali. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Deputatii au votat pentru eliminarea pensiilor speciale: Au fost 247 de voturi "pentru" si 21 de abtineri. Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect, asa ca legea merge la Cotroceni, pentru promulgare. Camera Deputatilor a dezbatut si votat azi proiectul de lege privind abrogarea…

- Candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, ca il va sustine pe Nicusor Dan daca acesta din urma ar castiga alegerile din cadrul Aliantei USR PLUS, dar a mentionat ca ii cere acelasi lucru si il invita sa semneze un acord in acest sens. "Sunt candidatul desemnat…

- Ministerul Economiei a demarat controale la beneficiarii programului Start-UP Nation, pentru a vedea daca au respectat conditiile pentru care au primit finantare, a anuntat ministrul Virgil Popescu, precizand ca rezultatele acestor controale vor fi prezentate in ianuarie 2020.

- Curtea Constituționala a stabilit ca termen de judecata data de 29 ianuarie 2020 pentru sesizarile facute de PSD cu privire la asumarea raspunderii guvernului pe modificarea legilor justiției și a OUG 51 privind transporturile. Potrivit anunțului facut de Curtea Constituționala, instituția dezbate pe…

- Deputații dezbat marți, în Comisia de Munca, reglementarea pensiilor speciale. Pe agenda comisiei se afla trei proiecte de lege pe acesta tema depuse de PNL, USR și PSD. Parlamentarii au decis sa discute pe proiectul depus de liberali care prevede menținerea pensiilor speciale doar pentru militari.UPDATE…

- Inainte de a face o alegere, este necesar sa stiti ce firma de curatenie este disponibila in zona dvs, de aceea este recomandata o analiza preliminara a ofertelor. Cand decideti sa incepeti discutiile cu firmele de curatenie birouri, fiti deschisi cu privire la ceea ce doriti si aveti nevoie. In acest…