- Mesajele transmise de o autoritate catre omul de rand sunt hipnotizante, deoarece vin de la o entitate superioare catre una inferioara; fie ca vin de la doctor, judecator, poliție, titluri din mass-media sau un guvernator – toate produc un efect cu bataie lunga in mintea și inima omului care asculta:…

- Izolarea in casa, din cauza epidemiei de coronavirus, trage si un alt semnal de alarma: mai putina miscare, mai multe kilograme. "Izolarea necesita un sacrificiu in plus: Mai putina mancare", recomanda nutritionista Clotilde Vazquez, care avertizeaza totodata ca "frica ingrasa", relateaza EFE, citata…

- Noua boala provocata de coronavirus, Covid-19, ar putea exista mult timp, la fel ca si gripa, a atras atentia un specialist chinez in afectiuni respiratorii, citat joi de agentia Xinhua. In 2003, Sindromul Respirator Acut Sever (SARS in engleza) a disparut la fel de repede cum a aparut. In ceea ce priveste…

- Multe boli au semne și simptome ușor de observat. Acest lucru nu e valabil insa pentru o anumita boala. Majoritatea persoanelor care o au arata bine, rezultatele testelor sunt normale ș.a Dar asta nu inseamna ca nu sufera in...

- Sfantul Haralambie te va feri de boala și saracie daca te vei ruga lui și vei da de pomana in aceasta zi.In calendarul creștin-ortodox, ziua de 10 februarie este dedicata acestui Sfant care apara creștinii de ciuma și foamete.

- Sunt vizate coronavirusurile animalewlor Pasageri din China au fost examinați pentru depistarea unui virus mortal pe trei aeroporturi importante din SUA Pasagerii companiei aeriene care calatoresc in SUA din orașul chinez Wuhan cuprins de izbucnirea unui nou virus mortal asemanator cu pneumonia, sunt…

- In acest moment, deficitul de personal din politia ieseana este de 90 de posturi in organigrama. O mica parte dintre oamenii legii care intentioneaza sa iasa la pensie au functii, insa majoritatea au experienta acumulata in domeniu. In urma cu o saptamana, jurnalistii „Ziarul de Iasi" au relatat ca…