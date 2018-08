Scandalului vaccinurilor. Înalt demnitar chinez, demis Partidul Comunist Chinez (PCC) a dispus destituirea unui inalt responsabil regional dupa un rasunator scandal al vaccinurilor cu deficiente, care a provocat emotie in China in iulie, a anuntat joi presa oficiala, citata de AFP. Autoritatile descoperisera un proces de fabricare ilegal al vaccinurilor impotriva turbarii intr-un laborator farmaceutic din provincia Jilin, nord-est. Beijingul nu a putut stapani mania opiniei publice in pofida controlului strict pe care il asigura asupra retelelor de socializare. Registre de productie, falsificate Compania incriminata, Changchun… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

