Scandalul ZILEI: CIUCU l-a făcut pe MUTU derbedeu Candidatul PNL la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, a venit cu mai multe acuzatii la adresa primarului Gabriel Mutu, despre care spune ca acesta a mobilizat pensionarii care au facut scandal la conferinta de presa a liberalilor. „Abject stilul de a face politica a unui derbedeu ajuns primar. Ma refer la Gabriel Mutu. S-a folosit de pensionari care au recunoscut ca au fost trimisi de PSD Sector 6 ca sa ne bruieze conferinta de presa de astazi. Este, repet, un stil abject de a face politica. Mutu era pregatit. A intervenit chair si prin telefon la o televiziune. Tot ce a vrut a fost sa ma bruieze, ca mesajul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

