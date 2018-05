Scandalul Harvey Weinstein a izbucnit pe 5 octombrie 2017, odata cu aparitia in cotidianul The New York Times a unei prime serii de dezvaluiri ale unor actrite, care au afirmat ca au fost hartuite de renumitul producator hollywoodian, informeaza AFP.



Aproximativ 100 de actrite, inclusiv Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow si Rose McGowan, dar si foste colaboratoare ale lui Weinstein, l-au acuzat pe acesta de hartuire, agresiune sexuala si chiar viol. Faptele prezumtive dateaza adeseori din urma cu 10 - 20 de ani, devenind intre timp prescrise si fiind dificil de probat.



Incepand…