Inaintea lui Donald Trump, doar trei presedinti ai Statelor Unite au facut obiectul unei proceduri de destituire, insa niciunul dintre ei nu a fost demis.

Comisiile Camerei insarcinate cu ancheta au audiat aproximativ 15 martori in secretul usilor inchise, iar apoi, din nou, pe 12 dintre ei, in audieri transmise integral la televiziune. Aceste depozitii urmeaza sa fie folosite ca baza de catre Comisia Informatiilor in vederea redactarii concluziilor.



Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi refuza sa prezinte un calendar. Obiectivul sau este sa avanseze rapid,…