Stiri pe aceeasi tema

- „Violența, agresiunile și comportamentele abuzive sunt incompatibile cu un mediu școlar sanatos și sigur. The post CAZURI DE VIOLENȚA IN ȘCOALA Ligia Deca: Reiterez obligația școlilor de a urma Procedura privind gestionarea cazurilor de violența first appeared on Informatia Zilei .

- Premierul Marcel Ciolacu discuta la Guvern, marti, cu ministrul Educatiei, Ligia Deca, pe subiectul copilului agresat intr-o scoala din Bucuresti. Luni seara, intr-o emisiune la Antena 3, premierul Marcel Ciolacu a declarat ca, in cursul zilei de marti, urmeaza sa primeasca detalii cu privire la acest…

- Ministrul educatiei, Ligia Deca, a fost marti la Palatul Victoria pentru a-i prezenta premierului Marcel Ciolacu situatia de la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu din Capitala, unde un copil ar fi fost fost violat de doua ori, in toaleta. Potrivit unor surse guvernamentale, in urma ședinței s-a…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, marti, la Pitesti, despre intrarile separate in scoli pentru profesori si elevi ca fiecare unitate de invatamant decide, in functie de particularitatile cladirilor."Cred ca in Romania, din punct de vedere al infrastructurii, avem foarte multe situatii.…