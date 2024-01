Scandalul sarutului de la Cupa Mondiala de fotbal feminin din august 2023, care a facut inconjurul planetei, ajunge intr-o noua faza: astazi, Jenni Hermoso, fotbalista din Spania, depune marturie in instanța. Judecatorii vor decide, astazi, daca este vorba de un caz de abuz in scandalul sarutului, iar prin urmare Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, ar putea sa fie trimis in judecata Hermoso va aparea intr-o ședința cu ușile inchise, pentru a prezenta versiunea sa despre evenimentele care au transformat sarbatorile de dupa victoria din august 2023 intr-un moment #MeToo…