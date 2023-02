Stiri pe aceeasi tema

Reprezentantii SRTv au depus, vineri, o noua plangere penala impotriva lui Cristian Oprean, pentru savarsirea infractiunilor de abuz de incredere si inselaciune, conform unui comunicat de presa al instituției. Fostul salariat al televiziunii publice este acuzat ca a angajat, in numele SRTv, fara…

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca guvernul va lua masuri impotriva persoanelor implicate in jafuri si in alte delicte in regiunile afectate de cutremurele devastatoare de luni, din sudul tarii, in contextul in care se pune tot mai acut chestiunea securitatii in acele zone,…

Autoritatile din Spania iau masuri in urma unei intensificari semnificative a violentei impotriva femeilor in ultimele saptamani, informeaza DPA.

Presedintele mexican a aparat operatiunea care a dus la capturarea liderului cartelului de droguri, Ovidio Guzman-Lopez, care a declansat violente in statul Sinaloa, informeaza Rador.

Marea Moschee din Paris, cea mai veche de pe teritoriul Frantei, a anuntat miercuri ca a depus o plangere pentru ''incitare la ura impotriva musulmanilor'' pe numele scriitorului francez Michel Houellebecq, transmite EFE.

Presedintele bulgar Rumen Radev a afirmat joi ca un atac impotriva unui club cultural bulgar din Ohrid, Republica Macedonia de Nord, cu o zi inainte este "un act de agresiune inadmisibil care a fost inspirat de zeci de ani impotriva bulgarilor". Drumul Skopje catre aderarea la UE trece prin recunoasterea…